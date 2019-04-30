Последние месяцы российская валюта демонстрирует стабильность: за один доллар дают 64-45 рублей, за евро – около 72. Деревянный пока держится, но что ждет его дальше, ведь главные риски для него никуда не делись. Дни.ру спросили мнение экспертов.

Последние месяцы российская валюта демонстрирует стабильность: за один доллар дают 64-45 рублей, за евро – около 72. Деревянный пока держится, но что ждет его дальше, ведь главные риски для него никуда не делись. "Дни.ру" спросили мнение экспертов.Май для рубля ожидается спокойным, полагает доцент кафедрыкорпоративных финансов, инвестиционного проектирования и оценки Высшей школыфинансов и менеджмента (ВШФМ) РАНХиГС Александра Аршавский. Небольшой посравнению с апрелем спрос на иностранную валюту поддержит курс рубля, уверенаналитик.Деревянный поддержат снизившиеся выплаты по валютнымобязательствам со стороны корпоративных заемщиков и сохранение положительногосальдо счета текущих операций платежного баланс. Кроме того, в пользустабильного курса рубля будут играть операции Министерства финансов России поисполнению бюджетного плана в рамках запланированных объемов."Небольшая волатильность курса, наблюдавшаяся в течениеянваря-апреля, сохранится. Следует ожидать волатильности курса рубля поотношению к доллару США в интервале от 63 до 66 рублей при среднемесячномзначении 64,75 рублей за доллар".Ослабление по отношению к доллару и европриводит к подорожанию товаров, ведь значительная их часть, даже при российскомпроисхождении, изготавливается с применением иностранных компонентов итехнологий. Тем не менее, считает Аршавский, благодаря стабильности российскойвалюты не стоит ожидать скачка цен в магазинах.Впрочем, угроза деревянному все равно никуда не делась. Накурс рубля в мае может оказаться непростая ситуация на развивающихся рынках, вчисло которых входит и наша страна. "Инвесторы больше ориентируются назащитные активы, в том числе золото и доллар, а не на рисковые валюты России,Бразилии, Турции", – отметил аналитик инвестиционно-финансовой компании"Солид" Вадим Кравчук.Ухудшилась и геополитическая ситуация, отмечает эксперт."После инициативы об упрощении паспортного режима для жителей Донецкой иЛуганской республик страны Европы и США высказались в привычно жесткой манере,а это может получить продолжение в виде санкционных угроз", – пояснилКравчук. По его прогнозу, курс рубля по отношению к доллару в мае будетнаходиться в районе 64-66 и 72-73.50 – к евро.В свою очередь, директор казначейства банка Восточный КонстантинКочергин призвал обратить внимание на грядущее заседание Федеральной резервнойсистемы США, которое состоится 1 мая. Эксперт прогнозирует сохранение мягкойриторики регулятора и как следствие увеличение интереса иностранных инвесторовк рисковым активам, в том числе к рублю, что послужит стимулом для егоукрепления.По мнению Кочергина, в целом будет в маебудет достаточно стабилен. Эксперт прогнозирует 63,50-65 рублей за доллар и71-73,50 – за евро.