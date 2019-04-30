В Москве режиссер Павел Лунгин представил новый фильм Братство. Картина рассказывает о последнем этапе войны в Афганистане. Посмотреть картину можно будет уже с 10 мая по всей стране.

В Москве режиссер Павел Лунгин представил новый фильм "Братство". Картина рассказывает о последнем этапе войны в Афганистане. Посмотреть картину можно будет уже с 10 мая по всей стране."Братство" уверенно выделяется из плеяды военных фильмов современности, потому что он намеренно не маскирует тот факт, что война — это всегда потери, боль и страх. Режиссер Павел Лунгин и вовсе называет этот фильм антивоенным."Противоречие между желанием жить и смертью, желанием защитить своих друзей и нежелание умереть — это все и есть то, что составляет суть войны. Война — это не естественное состояние человека. У меня снимались замечательные актеры, работали профессиональные консультанты, которые уже, мне кажется, создали очень достоверные человеческие и гуманистические образы", — говорит Павел Лунгин.Фильм не просто основан на реальных событиях, его сценарий — это подробное путешествие по воспоминаниям разведчика, бывшего директора ФСБ Николая Ковалёва, ушедшего из жизни всего за месяц до премьеры. Его самого в фильме сыграл актер Кирилл Пирогов, невероятно точно, по мнению Лунгина, воплотившего на экране образ советского разведчика — умного, собранного, интеллигентного."Замечательный актер Кирилл Пирогов играл моего друга Николая Ковалёва — генерала армии, бывшего руководителя ФСБ. Все это время он боролся с болезнью. Мне кажется, фильм поддерживал его, по крайней мере, мне так написала его дочка. По ее словам, эти последние годы отцу помогало выжить желание увидеть фильм", — отмечает режиссер.1988 год. Война уже на исходе. 108-я мотострелковая дивизия готовит вывод войск через захваченный моджахедами горный перевал Саланг. В плен боевиков, с которыми разведка пытается договориться о перемирии, попадает советский военный пилот, сын генерала. Вокруг этих линий и разворачивается масштабное повествование. Лунгин намерено отказался от сверхпопулярных актеров, желая максимально точно раскрыть характер каждого из героев. Одну из ключевых ролей 12-летнего афганского мальчика играет Камиль Мурзабеков; эта роль в кино для него стала первой."Он увидел ребенка, который войну видел своими глазами и пронес ее через себя. Доходит до такого момента, когда он берет оружие. Его обстановка заставила. Не каждый же ребенок сделает это", — рассказывает отец Камиля Арслан Мурзабеков.Фильм о войне, какой она была, и какой бывает всегда. С героями и предателями. С честными солдатами и мародёрами. С бесстрашными войнами и трусами. С лютой ненавистью к врагу, в чьём обличии он бы ни был, и с самоотверженной любовью к своей Родине и народу. Посмотреть картину можно будет уже с 10 мая по всей стране.