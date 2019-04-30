Вера Брежнева показала, как умеет веселиться. На закрытой вечеринке певица показала зажигательный танец на столе.
Вера Брежнева показала, как умеет веселиться. На закрытой вечеринке певица показала зажигательный танец на столе.
Экс-солистка "ВИА Гра" Вера Брежнева представала в не совсем свойственном для себя амплуа. В Сеть попало видео с закрытой вечеринки в честь дня рождения киевской бизнес-леди, владелицы салона красоты G Bar Сабины Мусиной. На кадрах запечатлен горячий танец именинницы и ее подруги Веры Брежневой.
Как пишет , на праздник певица прилетела, судя по всему, одна, без супруга Константина Меладзе. Возможно поэтому Брежнева решила "вспомнить свое боевое прошлое".
Кадр видео из Instagram Сабины Мусиной
Впрочем, танец, опубликованный в Instagram хозяйки вечеринки, только восхитил поклонников. Они отметили, что не зря все-таки Брежнева неоднократно удостаивалась звания самой сексуальной женщины российской эстрады.
В танце певица даже легла на стол, предоставив партнерше возможность лидировать в их дуэте.
Кадр видео из Instagram Сабины Мусиной
"Верунь, я отправлю в личку это видео Константину Меладзе, потому что это мой последний шанс прыгнуть в вагончик", – пошутила под постом именинница Сабина Мусина.