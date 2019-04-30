Сегодня, 30 апреля, исполнилось 45 лет некогда популярному певцу Андрею Губину. Об исполнителе рассказала одна из его подружек.

Сегодня, 30 апреля, исполнилось 45 лет некогда популярному певцу Андрею Губину. Об исполнителе рассказала одна из его подружек.Больше десяти лет прошло с тех пор, как Андрей Губин, будучи в зените славы, успеха и популярности, неожиданно пропал со всех радаров. Лишь недавно о том, что причиной ухода в тень стала болезнь, артист сообщил в недавнем интервью. "На меня врачи рукой махнули. По всем параметрам я должен был загнуться уже давно, но Андрюша так просто не сдается", – заверил исполнитель в эфире программы "Сегодня вечером", намекая на некое нервное расстройство.Сегодня, 30 апреля, певцу исполнилось 45 лет. Юбилей он решил провести в Сочи, при этом не устраивая никаких широких торжеств. А до этого исполнитель на протяжении нескольких недель жил в Таиланде в обществе некой привлекательной блондинки, как отмечают СМИ. Андрей Губин всегда был любимцем женщин. Однако, по слухам, мастерством ухаживаний он не отличался.О первой встрече с артистом рассказала певица Юлия Беретта. По ее словам, певец сам к ней подошел и попросил номер. Та, оценив мужчину, продиктовала цифры и вскоре получила приглашение встретиться. "Повез в какой-то ресторан. Сели за столик, заказали еды, стали общаться. Скоро почувствовала – темы для разговоров заканчиваются. Заметила, кавалер мой стесняется и молчит. Чтобы снять напряжение, травила анекдоты, но было очевидно: пора сматывать удочки. Честно, я двести раз пожалела, что согласилась. Думаете, потом он как-то попытался реабилитироваться? Нет! Даже не позвонил", – цитирует Юлию Беретту .Но так как взаимных обид друг на друга не было, спустя время пара возобновила общение. "Вспоминали как-то историю нашего знакомства. Говорю: "Ты был просто ужасен на той встрече!" Андрей в ответ: "А у тебя скучные анекдоты!" Посмеялись, потроллили друг друга", – сообщила подружка артиста. Юлия отметила, что – очень скромный и беззлобный человек.