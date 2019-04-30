Недавно Марат Башаров и Елизавета Шевыркова оформили развод. Однако в близком кругу уверены, что пара может вскоре снова пожениться.

Недавно Марат Башаров и Елизавета Шевыркова оформили развод. Однако в близком кругу уверены, что пара может вскоре снова пожениться.Недавно журналистам дал откровенное интервью некий близкий друг Марата Башарова, который рассказал, что после развода экс-супруги продолжают жить вместе и воспитывать сына марселя. Якобы Елизавета Шевыркова дала непутевому актеру второй шанс при условии, что тот перестанет выпивать.Друзья и вовсе уверены, что скоро пара воссоединится. Подруга семьи Наталья Дрожжина заявила, что Марат Башаров исправился. "Может, будет вторая свадьба. Мы его уговорим", – лукаво сообщила она журналистам программы "Ты не поверишь!". Наталья Дрожжина попыталась оправдать скандально известного актера. "Он хороший мальчик. Ну, бывают по молодости ошибки. Выясняли отношения, вот и все. Решали, кто главный в доме. Он думал, что он. А оказалось – жена", – рассудила приятельница.Журналисты решили проверить эти данные и обратились за комментарием к самой Елизавете Шевырковой. Однако женщина ясно дала понять, что не намерена снова связывать свою жизнь с Маратом Башаровым. "Бред какой!" – цитирует бывшую жену артиста . Более того, Елизавета Шевыркова опровергла и данные о том, что после развода живет под одной крышей с бывшим мужем."Мы развелись, живем отдельно. Я никакого испытательного срока не давала", – привела слова бывшей возлюбленной артиста блогер Лена Миро, которой почему-то та решила написать лично. "Вышла статья о том, что друг Марата дал интервью. При этом ни имени друга, ни фото. Может Марат сам дал это интервью? Ведь ему как раз выгодно сохранять видимость семьи", – заявила Елизавета Шевыркова.Напомним, жена подала на развод с Маратом Башаровым после того. как в конце прошлого года он сломал ей нос, будучи в подпитии. Причем вначале Елизавета Шевыркова пыталась это скрыть. Информацию обнародовал ее брат.