Праздник проводился с целью массового привлечения детей и подростков к регулярным занятиям физической культурой и спортом...

На территории водного стадиона «Динамо» состоялся спортивный праздник, посвященный дню образования «Динамо». В празднике приняли участие детские команды федеральных органов исполнительной власти РФ, местных организаций, спортивных клубов, секций МГО ВФСО «Динамо» и общеобразовательных учреждений г. Москвы. Общее количество участников – 250 детей.Праздник проводился с целью массового привлечения детей и подростков к регулярным занятиям физической культурой и спортом.В качестве почетных гостей на праздник приглашены: заместитель Председателя МГО ВФСО «Динамо» Анатолий Долгушев; российская фехтовальщица на шпагах, двукратная олимпийская чемпионка в командном первенстве, двукратная чемпионка мира и 4-кратная чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта России Татьяна Логунова. Также российская спортсменка (синхронное плавание), Олимпийская чемпионка, трёхкратная чемпионка мира, заслуженный мастер спорта России Гелена Топилина и трехкратный чемпион Европы и многократный чемпион России по спортивной гимнастике, мастер спорта международного класса Юрий Крюков.Анатолий Долгушев пожелал юным участникам хороших результатов, победы над собой и настоящей дружбы.Участникам соревнований предстояло выполнить следующие этапы:Каяк-поло (преодолеть дистанцию 20 м в бассейне на каяке до отметки и сделать бросок мяча в ворота до попадания).Вратарские перчатки (участники преодолевают свой отрезок дистанции, находят карточку с номером, соответствующим его номеру на спине, и встают на него).Футбольный дартс (участники наносят три удара по мячу в сторону мишени).Надувной дартс (участники поочередно делают пять бросков дротиками в мишень).Стрельба по мишени (участники делают пять выстрелов по мишени).Полоса препятствий – командная эстафета.Победителей и призеров детского праздника наградили кубками, медалями, дипломами и личными призами.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве