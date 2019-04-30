Автобус, попавший в аварию в Орловской области, ехал из Киева в Москву. Три гражданина Украины попали в больницу.

Автобус, попавший в аварию в Орловской области, ехал из Киева в Москву. Три гражданина Украины попали в больницу.ДТП произошло на трассе М-2 в Орловской области. В рейсовом автобусе, следовавшем из Киева, находились 54 человека, все — граждане Украины. От сильного столкновения с грузовиком (оба транспортных средства двигались в одном направлении) автобус опрокинулся в кювет.11 человек обратились за медицинской помощью, троих из них госпитализировали, сообщает РИА Новости.