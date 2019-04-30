Партийный проект Единой России Городская среда направил в Министерство строительства и ЖКХ России инициативы по совершенствованию механизма общественных обсуждений по проектам создания комфортной городской среды. Об этом заявил депутат Госдумы, координатор партпроекта Павел Качкаев.

Партийный проект "Единой России" "Городская среда" направил в Министерство строительства и ЖКХ России инициативы по совершенствованию механизма общественных обсуждений по проектам создания комфортной городской среды. Об этом заявил депутат Госдумы, координатор партпроекта Павел Качкаев.Предложения были сформированы на основе мониторинга открытости общественных обсуждений благоустройства для граждан. Он был проведен в 64 регионах России.По словам Качкаева, в числе инициатив – расширение списка мест для проведения слушаний, чтобы в них могло принять участие как можно больше граждан. "Почти все считают, что проводить общественные обсуждения было бы оптимально в будние дни вечером и активнее задействовать выходные дни, особенно первую половину субботы", – сказал парламентарий.Кроме того, предлагается проводить обсуждения в выходные дни и обязательно размещать информацию о них на официальных сайтах муниципалитетов. "Больше половины участников опроса узнают о проведении общественных обсуждений из интернета, однако, как показал наш выборочный анализ этих объявлений, ситуация здесь далека от идеальной", – посетовал Качкаев.Собранные в ходе мониторинга предложения партийцы обобщили и отправили в Минстрой, подчеркнул единоросс. В целом, отметил он, за усовершенствование механизма общественных слушаний выступили 82% жителей.Также в ходе мониторинга единороссы выявили, что зачастую обсуждения проходят посредством сбора информации от жителей на электронную или обычную почту муниципальных образований. Это приводит к тому, что от граждан не поступает замечаний и предложений, подчеркнул партиец."В случаях, когда общественные обсуждения все-таки проводятся очно – в формате собраний и обсуждений, в большинстве случаев они назначаются на дневное и вечернее время буднего дня", – сказал Качкаев.При этом он выделил регионы, где слушания проводятся в удобное время и тем самым увеличивается охват участников. Это Московская, Пензенская и Ярославская области.Партийный проект "Единой России" "Городская среда" занимается благоустройством дворов и мест массового отдыха в регионах и муниципалитетах на основании обращений местных жителей. Также партпроект направлен на обеспечение общественного контроля за каждым этапом реконструкции.Чтобы реализовать комплексные проекты по благоустройству территорий, "Городская среда" координирует работу между органами федеральной, региональной и местной власти, а также привлекает к ней местных жителей. Благоустройству городских парков уделяется особое внимание. Чтобы сделать их комфортнее и эстетически привлекательнее, организуются общественные опросы и сбор пожеланий граждан.