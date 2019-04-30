Известный своими скандальными высказываниями актер Станислав Садальский прошелся по известному юмористу и телеведущему. Он заявил на своей странице в Instagram, что Максим Галкин имеет низкие рейтинги.

Известный своими скандальными высказываниями актерСтанислав Садальский прошелся по известному юмористу и телеведущему. Он заявилна своей странице в Instagram,что Максим Галкин имеет низкие рейтинги.Варах... (здесь и далее орфографияи пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.) и пригласить на свою пародиюконцерта... Спасибо, конечно, но – чур меня чур! Сегодня же, как кричалагероиня Чехова: "В Москву! В Москву!", – написал Садальский.Также Станислав Садальскийпривел рейтинги телепрограммы Максима Галкина на канале "Россия 1". "Пришел последний рейтинг "В субботу вечером" -он у ведущего М. стал еще ниже... Уважаемый пародист, а не лучше ли вампоработать над телевизионной программой и придумать новые ходы, а не снимать вЧехии сливки с отдыхающих пенсионеров", – втоптал в грязь Максима Галкина своейедкой критикой артист.Напомним, ранее из телерейтинговактер сделал вывод, что "намозолил всем глаза". Помнению Садальского, супруг Аллы Пугачевой не умет вести "взрослыепрограммы". "До сих пор не могу понять, за что этот пародистудостоился чести вот уже на протяжении многих лет вести кучу передач?! Которыес треском проваливаются...", – заявил ранее артист в Instagram.Как писали "Дни.ру", доэтого Садальский раскритиковал юмориста за попытку "влезть в историю"с Филиппом Киркоровым. Садальский уверен, что "заказное убийство"поп-короля, – это пиар-план, придуманный самим же Киркоровым. Но нынешний , которого затемякобы назвали заказчиком этого убийства, такое бы не потянул.