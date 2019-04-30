Уголовные дела возбуждены в отношении 33-летней местной жительницы.

Отделением дознания ОМВД России по Судогодскому району возбуждены уголовные дела в отношении 33-летней жительницы Судогодского района. Женщина подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ст. 322.2 и ст. 322.3 УК РФ.Факты фиктивной регистрации граждан РФ в жилом помещении и фиктивной постановки на учет иностранных граждан были выявлены сотрудниками полиции при проведении профилактических мероприятий.Установлено, что в 2018 и 2019 году подозреваемая, заявив себя в качестве принимающей стороны, обращалась в отдел по вопросам миграции ОМВД России по Судогодскому району с целью постановки на регистрационный учет 2 иностранных граждан и 5 граждан РФ в жилое помещение, находящееся в ее собственности на территории Судогодского района. Однако намерения предоставить помещение для проживания иностранным гражданам и гражданам РФ у женщины не было.В настоящее время расследование уголовных дел продолжается.