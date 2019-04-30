Инспекторы управления ГИБДД по Ставропольскому краю перекрыли отрезок федеральной трассы Кавказ из-за серьезного пожара под Пятигорском, где огнем охвачен торгующий автомаслами магазин. Очевидцы сняли на видео попытки торговцев с соседнего рынка спасти свои павильоны.

Инспекторы управления ГИБДД по Ставропольскому краю перекрыли отрезок федеральной трассы "Кавказ" из-за серьезного пожара под Пятигорском, где огнем охвачен торгующий автомаслами магазин. Очевидцы сняли на видео попытки торговцев с соседнего рынка спасти свои павильоны.Огонь вспыхнул около девяти часов утра 30 апреля в магазине "21 век" на окраине поселка Горячеводский в Предгорном районе. К моменту прибытия пожарных пламя полностью хватило здание, чья площадь составляет 2400 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.Для проезда пожарных машин был перекрыт для движения транспорта отрезок на 374-м километре трассы "Кавказ". Водителям предлагают объезжать проблемный участок через Пятигорск по дороге Р-21.На месте работают 45 пожарных и 16 единиц техники, в то же время продавцы соседнего рынка всеми силами стараются спасти свои палатки от огня — обломки горящей обшивки магазина падают на крыши павильонов.