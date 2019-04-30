Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова в новом сезоне будет выступать в образе главной героини популярного сериала «Игра престолов» Дейенерис Таргариен.

Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова в новом сезоне будет выступать в образе главной героини популярного сериала «Игра престолов» Дейенерис Таргариен."В новом сезоне, в произвольной программе я буду в образе Дейенерис Бурерожденной под музыку из сериала "Игра Престолов", – написала Трусова в социальной сети Instagram. – Основные композиции – Matt Bellamy — Pray (High Valerian), Ramin Djawadi – The Night king".Посмотреть эту публикацию в InstagramВ новом сезоне, в произвольной программе я буду в образе Дейенерис Бурерождённой под музыку из сериала «Игра Престолов». Основные композиции — Matt Bellamy — Pray (High Valerian), Ramin Djawadi — The Night king.Публикация от Sasha Trusova (@avtrusova) 30 Апр 2019 в 12:36 PDTНапомним, для Александры, выступающей под руководством Этери Тутберидзе, завершившийся сезон стал последним на юниорском уровне.