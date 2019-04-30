Полина Гагарина проводит отпуск в Дубае. Певица выложила в свой Instagram фото с пляжа, однако нарвалась на гневных комментаторов.

Полина Гагарина проводит отпуск в Дубае. Певица выложила в свой Instagram фото с пляжа, однако нарвалась на гневных комментаторов.Полина Гагарина поделилась со своими подписчиками снимком с отдыха в Дубае, куда она прилетела с мужем. Певица сфотографировалась в бикини на пляже возле флагштока, ухватившись за него, как будто ее сносит ветром."Нет, мы не на Мальдивах (по требованию моих подписчиков). Тут ветер, кстати, сильный. Держусь, сносит", – подписала снимок поп-дива.Но большинство поклонников не пришли в восторг от этой фотографии. Одни раскритиковали Гагарину за неудачную позу, другие за неуместность демонстрации "такой фигуры", третьи вообще обвинили в вандализме."Судя по флагу, ветер дует в одну сторону, а вас сносит в другую", "Очень позорное фото", "Никому не интересна вялая дрянная нижняя часть тела", "Полина, ну, что опять за вандализм", "Ужас, люди хотят отдыхать, и им на все пофиг. Действительно вандализм", – пишут в комментариях.Впрочем, нашлись у Гагариной и заступники. преданные фанаты певицы отметили, что она в прекрасной форме и такую фигуру "грех не показывать". Другие писали, что Полина прекрасно выглядит несмотря ни на что. Сама Гагарина проигнорировала гневных комментаторов, а вот на несколько вопросов пользователей о Дубае ответила, пишет .