В третьем матче четвертьфинальной серии Кубка Стэнли Даллас Старз принимал на своей площадке Сент-Луис Блюз. Хозяева льда уступили гостям со счетом 3:4. Российский форвард звезд Александр Радулов записал в свой актив заброшенную шайбу.

В третьем матче четвертьфинальной серии Кубка Стэнли "Даллас Старз" принимал на своей площадке "Сент-Луис Блюз". Хозяева льда уступили гостям со счетом 3:4. Российский форвард "звезд" Александр Радулов записал в свой актив заброшенную шайбу.В составе победителей отличились Джейден Шварц, Тайлер Бозак, Алекс Пьетранджело и Патрик Марун. У проигравших помимо Радулова шайбы забросили Эндрю Коглиано и Тайлер Сегин.Spezza finds the opening to get it to Radulov and Rads beats Binnington up top.#GoStars | #StanleyCup pic.twitter.com/DPZQ4pn7Sr— Dallas Stars (@DallasStars) 30 апреля 2019 г.Российские нападающие "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко и Иван Барбашев результативными действиями не отметились.Счет в серии до четырех побед стал 2:1 в пользу "блюзменов". Следующая игра этих соперников пройдет в Далласе 2 мая.