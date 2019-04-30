Слезоточивый газ был применен неподалеку от авиабазы Карлота, где лидер оппозиции Хуан Гуайдо призвал граждан и военных выступить против правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Слезоточивый газ был применен неподалеку от авиабазы "Карлота", где лидер оппозиции Хуан Гуайдо призвал граждан и военных выступить против правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро.Как передает РИА Новости, об этом международную общественность проинформировал оппозиционный телеканал TVVenezuela.Министр обороны страны Владимир Падрино заявил, что армия остается на стороне "конституции и легитимных властей". Его коллега по правительству, руководитель связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес, в свою очередь, сообщил, что власти Венесуэлы принимают меры в отношении небольшой группы военных, которые пытаются устроить госпереворот в стране.В частности, ограничен доступ к Twitter, Facebook и другим социальным сетям на территории Венесуэлы после того, оппозиция распространила сообщение Хуана Гуайдо о том, что он встречается с военными, чтобы начать финальную часть "Операции Свобода" – меры по свержению президента страны Николаса Мадуро. Он также призвал своих сторонников собираться возле "Карлоты".Глава Верховного суда Венесуэлы Майкель Морено в ответ заявил, что суд примет меры в отношении ответственных за попытку переворота военных и решительно осудил силовой сценарий захвата власти.С 21 января 2019 года в Венесуэле не стихают массовые протесты против президента Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Руководитель Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуайдо провозгласил себя временным главой государства. Его кандидатуру поддержал ряд западных стран во главе с США.Россия, Китай, Турция и ряд других государств поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуайдо несуществующим.По информации начальника ГРУ Генерального штаба России вице-адмирала Игоря Костюкова, США пытаются вытеснить из Западного полушария основных геополитических конкурентов, включая Россию, Китай и ЕС.