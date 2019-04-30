Анна Хилькевич взбудоражила поклонников известием об очередной пластической операции – мол, решила подправить нос. Поклонники бросились отговаривать звезду от опрометчивого шага.

Анна Хилькевич взбудоражила поклонников известием об очередной пластической операции – мол, решила подправить нос. Поклонники бросились отговаривать звезду от опрометчивого шага.часто обвиняют в том, что она "сделала" внешность с помощью пластики. Красавице это надоело – и она решила поддеть своих недоброжелателей, а заодно и поклонникам устроить тест на чувство юмора.Селфи в автомобиле актриса подписала коротко. "По дороге на ринопластику губки подкачала. Как вам?", – спросила подписчиков в Instagram 32-летняя актриса.Тест на чувство юмора прошли далеко не все. Некоторые приняли шуточное заявление за чистую монету. "Губки красиво подкачали)) а вот ринопластику не надо, все красиво!", "Ну зачем? И так все красиво", "Верните прежние губы", – обеспокоились фанаты."Тут чувства юмора надо всем накачать, а то беда", "Красотка, с юмором", "Отличная шутка", "Пошутили, кому-то повод для обсуждения. Вы красотка, даже с потекшим ботоксом", – поддержали шутку актрисы более чувствительные к юмору подписчики (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).Не так давно российская актриса опубликовала откровенный снимок, который вызвал негодование у пользователей. Подписчики Анны Хилькевич уверены, что такие посты непозволительны для матери двоих детей.На снимке позирует в черном купальнике. В подписи к посту она отметила, что в ее аккаунте давно не появлялись интимные кадры. Поклонники снимок раскритиковали. По мнению комментаторов, актрисе следует быть скромнее.