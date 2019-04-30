Жуткий случай случился с Игорем Николаевым. Об этом он откровенно рассказал в новом интервью.

Жуткий случай случился с Игорем Николаевым. Об этом он откровенно рассказал в новом интервью.Поэт, композитор, певец Игорь Николаев стал очередным звездным гостем передачи Киры Прошутинской "Он и Она". Артист рассказал такие вещи, которые вряд ли известны даже самым его преданным поклонником. К примеру, именно он придумал эпизод в мультфильме "Ну, погоди!", где Волк цепляет себя удочкой и, сам себя переворачивая, падает в овраг. "Я, мальчишка, прислал это на конкурс", – сообщил Игорь Николаев. А еще в этом мультике звучат его песни – "Айсберг" в исполнении Зайца и Волка и "Комарово".Зашла речь и о личной жизни. Николаев убежден, что то, что нас не убивает, делает нас сильнее. "Потому что это не ошибка, а опыт, который ты больше не повторишь. Если ты ходил по краю карниза и вдруг сорвался, но удержался и не упал, то ты во второй раз точно не пойдёшь на этот карниз", – объяснил артист.Он рассказал, как сам едва не свалился с балкона. Лишь друг вовремя его схватил. "Я очень больно ударился – там деревянная кровать была под подоконником. Но зато остался жив", – заключил Игорь Николаев. При этом он отметил. что был трезв в тот момент. "Это такое состояние, когда все равно", – сказал исполнитель.По его словам, та же черта с детства наблюдалась и у его старшей дочери Юлии. Артист поведал жуткую историю. "Мы были соседями с Юрием Антоновым, и его мама Наташа замечательно готовила, жарила пирожки. Юльку нашу любила. Юля в первом или во втором классе была. И вот Наташа кричит: "Юля, пирожки, пирожки!". А у нас балконы были буквой "Г", мы на четвертом, Антонов на пятом этаже. И Юля решила полезть через балкон, а ручонки слабые. И вот так она повисла и молчит, не кричит "папа", никого не зовет", – рассказал автор-песенник.обнаружил наследницу нечаянно. "Я случайно вышел на балкон и вижу картину: мой ребёнок висит. У нее такое еще повторялось много раз, я просто не хочу рассказывать. Это не бесстрашие, это просто какой-то ген отсутствует – самоконтроля, страха, я не знаю", – цитирует Игоря Николаева .