30 апреля 2019 года. В истории Японии это важная дата. Этот день станет последним днем 31-летней эпохи Хэйсэй: император Акихито покидает трон и передает его старшему сыну, наследному принцу Нарухито.

30 апреля 2019 года. В истории Японии это важная дата. Этот день станет последним днем 31-летней эпохи Хэйсэй: император Акихито покидает трон и передает его старшему сыну, наследному принцу Нарухито.В этот день в 10 часов утра император Акихито примет участие в своей последней церемонии в качестве монарха – во дворце в так называемых трех святилищах он сообщит предкам и богам, что уходит с престола.В 17 часов по местному времени начнется церемония ухода императора с престола. Премьер Японии Синдзо Абэ на основании закона об отречении объявит об уходе императора и выразит ему благодарность от имени народа. После с прощальным словом к народу обратится император Акихито. С этого момента императора будут официально называть Его Величество почетный император.Ровно в полночь начнется эра правления Рэйва императора Нарухито. Церемония его интронизации пройдет во дворце на следующий день, передает РИА Новости.Свое решение о передаче трона император Акихито озвучил в августе 2016 года. В своем специальном обращении к народу он дал понять, что преклонный возраст влияет на исполнение возложенных на него обязанностей, поэтому ему хотелось бы передать трон наследнику и удалиться от дел​​​.Ситуация осложнялась тем, что закон об императорском доме и конституция Японии предусматривают передачу престола только после смерти действующего императора. Почти год эксперты в области права, истории, культуры и протокола императорского дома решали, возможно ли такое отступление от правил.В июне 2017 года парламентом страны был принял "особый закон", который допускает прижизненную передачу Хризантемового трона.Комиссия по делам императорской семьи, специально созванная впервые за 25 лет, утвердила день отречения императора Акихито и день восхождения на престол наследного принца Нарухито. Эта же комиссия озвучила название новой эры правления – Рэйва, что можно перевести как "красота и гармония" или "прекрасная гармония".