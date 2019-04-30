В прошлом году россияне более 10 тысяч раз обращались в Центробанк, так как не могли больше выплачивать ипотеку. Эта цифра увеличилась за год более чем на 30% Теперь ипотечные каникулы закреплены законодательно, а банки уже не могут отказать заемщику.

В прошлом году россияне более 10 тысяч раз обращались в Центробанк, так как не могли больше выплачивать ипотеку, пишет News.ru. Эта цифра увеличилась за год более чем на 30%, сообщил регулятор.При этом количество выданных ипотечных кредитов только растет. В прошлом году россияне взяли 8,49 миллиона займов на покупку жилья. Это почти на 48% больше, чем в 2017-м. Таким образом, вопрос способности граждан расплачиваться по ипотечным кредитам приобрел особую социальную значимость, констатировал регулятор.Формально "ипотечные каникулы" существуют, их предлагают многие российские банки. Например, можно снизить ежемесячный платеж, увеличив срок кредита (реструктуризация долга), или рефинансировать кредит. Во втором случае чаще всего нужно выбрать другой банк, который в моменте предлагает более выгодные условия. Теперь же "ипотечные каникулы" закреплены законодательно, а банки уже не могут отказать заемщику, как это было раньше.