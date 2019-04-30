Президент агрохолдинга Мираторг Виктор Линник не понимает, почему в общественность столь негативно отреагировала на предложение запретить ввоз мясо-молочной продукции для личного пользования из-за рубежа.

Президент агрохолдинга "Мираторг" Виктор Линник не понимает, почему в общественность столь негативно отреагировала на предложение запретить ввоз мясо-молочной продукции для личного пользования из-за рубежа."Общественности нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане, чем мы и занимаемся постоянно. Из ничего истерику закатили, балаболы", — сказал Линник в интервью Forbes.По его словам, от запрета отрасль не получит никаких выгод, но при этом будет эффект в сфере безопасности, поскольку существует риск ввоза возбудителей опасных болезней.При этом руководитель "Мираторга" советует россиянам употреблять продукты по месту производства: "Хамон нужно есть в Испании, брезаолу — в Италии, пармезан — во Франции".Такого же мнения придерживается основатель группы "Дымов" Вадим Дымов. По его словам, во многих странах зафиксированы вспышки АЧС (африканской чумы свиней), передает "Интерфакс".На минувшей неделе предложение Национальной мясной ассоциации запретить частным лицам ввозить в Россию из-за рубежа мясные и молочные продукты для личного пользования не на шутку встревожила общественность. Возможный "запрет хамона и пармезана" бурно обсуждался в Рунете.Между тем, ни о каких конкретных решениях речь пока не идет, хотя Минсельхоз все же проводит экспертизу предложения Национальной мясной ассоциации.В Национальную мясную ассоциацию входят крупнейшие производители мяса, птицы и изделий из них, в том числе "Мираторг", "Черкизово", "Ремит" и "Велком".Стоит отметить, что не в каждую страну удастся ввезти честно купленный окорок. Так, таможенными правилами запрещен ввоз на испанскую территорию мясных и молочных продуктов из стран, не являющихся членами Евросоюза. Исключение составляют Андорра, Фарерские острова, Лихтенштейн, Гренландия, Исландия, Норвегия, Сан-Марино и Швейцария. Также не стоит со своим сыром соваться на родину пармезана. В некоторых странах мира за нелегальный ввоз можно угодить в тюрьму.