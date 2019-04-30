Вплоть до 15 мая мы будем
купаться в эмоциях и желаниях огненной красотки Венеры в Овне. Эта страстная и
решительная дамочка продолжает окунать нас в бурные страсти и яркие оттенки. Календарь
красоты на май для Дни.ру составила астролог Юлия Урусэль.
Вплоть до 15 мая мы будем
купаться в эмоциях и желаниях огненной красотки Венеры в Овне. Эта страстная и
решительная "дамочка" продолжает окунать нас в бурные страсти и яркие оттенки. Календарь
красоты на май для "Дни.ру" составила
Носите красный цвет и все его оттенки.
Стиль огненный и дерзкий: от глубокого декольте до спортивного, подчеркивающего
все прелести фигуры.
За прическами и сменой имиджа
многие побегут вприпрыжку, ведь захочется добавить в облик чего-то кричащего. Но
предупреждаю: 15 мая Венера сменит свой знак и наши желания тоже резко с ней изменятся,
ведь у Венеры в Тельце другие представления о прекрасном. Так что, милые дамы,
подумайте, стоит ли в первой половине мая перекрашивать волосы в радикальный
цвет. Ведь во второй половине месяца он вам, наверняка, надоест. Или
сиюминутное "хочу" Венеры в Овне сильнее?
Время начиная с 15 мая будет
одним из лучших периодов для преображения и смены имиджа. Планета красоты
Венера перейдет в свой самый любимый знак – Тельца. И пробудет там до 9 июня. Венера
в Тельце – лучший период для татуажа, массажных процедур, различных инъекций
для сохранения молодости, антицеллюлитных программ, да и просто для стрижки.
Во второй половине месяца мужчины
будут обращать внимание на женщин с формами, ухоженных и элегантно одетых. И
никаких кричащих образов. В этот период мужчины будут замечать только
обаятельных женщин с собственной "изюминкой". Так, что девочки, не увлекайтесь
косметикой. В этот период актуальна только естественная красота.
Особое внимание стоит обратить на
даты с 16 по 20 мая. В эти дни планета красоты и любви пробудет в близкой
дружбе с планетой перемен Ураном. А потому эффект от посещения стилиста может
быть любым – или ошеломляющим, или наоборот… Тут шансы на успех спрогнозировать достаточно
сложно, поэтому кто не любит сюрпризов лучше отказаться от кардинальных перемен
с внешностью в эти дни.
СТРИЖКА
Вы желаете, чтобы ваши волосы
росли быстрее? Тогда подстригайтесь на растущей Луне.
Лучшее время для этого в мае:
6 мая, понедельник;
8 мая, среда с 12:30;
11 мая, суббота;
12 мая, воскресенье до 15:00;
13 мая, понедельник;
15 мая, среда.
Хотите, чтобы волосы стали гуще, как
львиная грива? Тогда отправляйтесь на стрижку в лучшие для этого дни:
11 мая, суббота;
12 мая, воскресенье до 15:00.
Ели вы,
наоборот, хотите подольше не ходить в салон, то лучше стричь волосы на
убывающей луне, тогда волосы будут расти медленнее. В мае это:
20 мая, понедельник до 20:00;
22 мая, среда; Луна в Козероге;
24 мая, пятница;
25 мая, суббота до 15:30;
27 мая, понедельник;
31 мая, пятница с 17:30.
Обязательно во время стрижки
мысленно попрощайтесь со своими обидами и претензиями, которые отвалятся с
остриженными волосами.
ОКРАШИВАНИЕ
Подходящее время для окрашивания
волос в темные оттенки (дольше будет держаться):
6 мая, понедельник;
8 мая, среда с 12:30;
11 мая, суббота;
12 мая, воскресенье до 15:00;
13 мая, понедельник;
15 мая, среда.
Для окрашивания волос в
блондинистые оттенки и мелирование (можно добиться глубокого и ровного цвета)
подойдут:
20 мая, понедельник до 20:00;
22 мая, среда;
24 мая, пятница;
25 мая, суббота до 15:30;
27 мая, понедельник;
31 мая, пятница с 17:30.
Крайне неблагоприятное время для
ухода за волосами:
5 мая, воскресенье;
7 мая, вторник;
9 мая, среда;
10 мая, четверг;
14 мая, вторник;
16 мая, четверг;
18 мая, суббота;
19 мая, воскресенье;
21 мая, вторник;
23 мая, четверг;
26 мая, воскресенье;
29 мая, среда;
30 мая, четверг.
Любое воздействие на волосы в эти
дни может в дальнейшем привести к тому, что волосы шевелюра станет тонкой, в
разы увеличится число секущихся волос, резко замедлится рост и может появиться
перхоть.
УХОД ЗА ЛИЦОМ
Время для процедур у косметолога с
применением увлажняющих и питательных масок, а также омолаживающих уколов
"красоты":
6 мая, понедельник;
8 мая, среда с 12:30;
11 мая, суббота;
12 мая, воскресенье до 15:00;
13 мая, понедельник;
15 мая, среда.
Уход у косметолога по очищению,
омоложению кожи с помощью пилинга, скрабирования, удаление прыщей, сведение
пигментных пятен, веснушек и другие манипуляции по очищению кожи эффективны:
20 мая, понедельник до 20:00;
24 мая, пятница;
25 мая, суббота до 15:30;
27 мая, понедельник;
31 мая, пятница с 17:30.
Друзья, время указано по
Московскому времени. Регионам нужно прибавлять или отнимать разницу с Москвой.
Помните, что совершая любые
действия с волосами – вы вносите перемены в свою жизнь. Относитесь к ним как
своему богатству и источнику силы, не меняйте прическу необдуманно.
Если вас действительно все
достало, то перемены с волосами будут самым простым способом изменить свою
жизнь! Но всегда начинайте с Лунного календаря, ведь Луна, как его хозяйка, в
знак благодарности подарит вам красоту и здоровье!