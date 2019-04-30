Вплоть до 15 мая мы будем купаться в эмоциях и желаниях огненной красотки Венеры в Овне. Эта страстная и решительная дамочка продолжает окунать нас в бурные страсти и яркие оттенки. Календарь красоты на май для Дни.ру составила астролог Юлия Урусэль.

Вплоть до 15 мая мы будемкупаться в эмоциях и желаниях огненной красотки Венеры в Овне. Эта страстная ирешительная "дамочка" продолжает окунать нас в бурные страсти и яркие оттенки. Календарькрасоты на май для "Дни.ру" составилаНосите красный цвет и все его оттенки.Стиль огненный и дерзкий: от глубокого декольте до спортивного, подчеркивающеговсе прелести фигуры.За прическами и сменой имиджамногие побегут вприпрыжку, ведь захочется добавить в облик чего-то кричащего. Нопредупреждаю: 15 мая Венера сменит свой знак и наши желания тоже резко с ней изменятся,ведь у Венеры в Тельце другие представления о прекрасном. Так что, милые дамы,подумайте, стоит ли в первой половине мая перекрашивать волосы в радикальныйцвет. Ведь во второй половине месяца он вам, наверняка, надоест. Илисиюминутное "хочу" Венеры в Овне сильнее?Время начиная с 15 мая будетодним из лучших периодов для преображения и смены имиджа. Планета красотыВенера перейдет в свой самый любимый знак – Тельца. И пробудет там до 9 июня. Венерав Тельце – лучший период для татуажа, массажных процедур, различных инъекцийдля сохранения молодости, антицеллюлитных программ, да и просто для стрижки.Во второй половине месяца мужчиныбудут обращать внимание на женщин с формами, ухоженных и элегантно одетых. Иникаких кричащих образов. В этот период мужчины будут замечать толькообаятельных женщин с собственной "изюминкой". Так, что девочки, не увлекайтеськосметикой. В этот период актуальна только естественная красота.Особое внимание стоит обратить надаты с 16 по 20 мая. В эти дни планета красоты и любви пробудет в близкойдружбе с планетой перемен Ураном. А потому эффект от посещения стилиста можетбыть любым – или ошеломляющим, или наоборот… Тут шансы на успех спрогнозировать достаточносложно, поэтому кто не любит сюрпризов лучше отказаться от кардинальных переменс внешностью в эти дни.СТРИЖКАВы желаете, чтобы ваши волосыросли быстрее? Тогда подстригайтесь на растущей Луне.Лучшее время для этого в мае:6 мая, понедельник;8 мая, среда с 12:30;11 мая, суббота;12 мая, воскресенье до 15:00;13 мая, понедельник;15 мая, среда.Хотите, чтобы волосы стали гуще, какльвиная грива? Тогда отправляйтесь на стрижку в лучшие для этого дни:11 мая, суббота;12 мая, воскресенье до 15:00.Ели вы,наоборот, хотите подольше не ходить в салон, то лучше стричь волосы наубывающей луне, тогда волосы будут расти медленнее. В мае это:20 мая, понедельник до 20:00;22 мая, среда; Луна в Козероге;24 мая, пятница;25 мая, суббота до 15:30;27 мая, понедельник;31 мая, пятница с 17:30.Обязательно во время стрижкимысленно попрощайтесь со своими обидами и претензиями, которые отвалятся состриженными волосами.ОКРАШИВАНИЕПодходящее время для окрашиванияволос в темные оттенки (дольше будет держаться):6 мая, понедельник;8 мая, среда с 12:30;11 мая, суббота;12 мая, воскресенье до 15:00;13 мая, понедельник;15 мая, среда.Для окрашивания волос вблондинистые оттенки и мелирование (можно добиться глубокого и ровного цвета)подойдут:20 мая, понедельник до 20:00;22 мая, среда;24 мая, пятница;25 мая, суббота до 15:30;27 мая, понедельник;31 мая, пятница с 17:30.Крайне неблагоприятное время дляухода за волосами:5 мая, воскресенье;7 мая, вторник;9 мая, среда;10 мая, четверг;14 мая, вторник;16 мая, четверг;18 мая, суббота;19 мая, воскресенье;21 мая, вторник;23 мая, четверг;26 мая, воскресенье;29 мая, среда;30 мая, четверг.Любое воздействие на волосы в этидни может в дальнейшем привести к тому, что волосы шевелюра станет тонкой, вразы увеличится число секущихся волос, резко замедлится рост и может появитьсяперхоть.УХОД ЗА ЛИЦОМВремя для процедур у косметолога сприменением увлажняющих и питательных масок, а также омолаживающих уколов"красоты":6 мая, понедельник;8 мая, среда с 12:30;11 мая, суббота;12 мая, воскресенье до 15:00;13 мая, понедельник;15 мая, среда.Уход у косметолога по очищению,омоложению кожи с помощью пилинга, скрабирования, удаление прыщей, сведениепигментных пятен, веснушек и другие манипуляции по очищению кожи эффективны:20 мая, понедельник до 20:00;24 мая, пятница;25 мая, суббота до 15:30;27 мая, понедельник;31 мая, пятница с 17:30.Друзья, время указано поМосковскому времени. Регионам нужно прибавлять или отнимать разницу с Москвой.Помните, что совершая любыедействия с волосами – вы вносите перемены в свою жизнь. Относитесь к ним каксвоему богатству и источнику силы, не меняйте прическу необдуманно.Если вас действительно вседостало, то перемены с волосами будут самым простым способом изменить своюжизнь! Но всегда начинайте с Лунного календаря, ведь Луна, как его хозяйка, взнак благодарности подарит вам красоту и здоровье!