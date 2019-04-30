Герцогини испытывают друг к другу смешанные чувства. Недавно Меган Маркл призналась, что ей искренне жаль Кейт Миддлтон.

Герцогини испытывают друг к другу смешанные чувства. Недавно Меган Маркл призналась, что ей искренне жаль Кейт Миддлтон.Бывшая актриса планирует держать в тайне дату рождения первенца. Она сообщит радостную новость журналистам только после того, как отметит важное событие в кругу семьи.Кроме того, Меган Маркл отказалась поддерживать одну из важных традиций, которую закрепили принцесса Диана и герцогиня Кембриджская. Бывшая актриса не будет позировать с младенцем на руках возле госпиталя Святой Марии.Один из близких друзей супруги Гарри рассказал, что королевской особе было искренне жаль Кейт Миддлтон, когда ей пришлось сразу после родов приводить себя в порядок для журналистов. Она надевала платье, каблуки и делала яркий макияж, уточняет Express.co.uk.Напомним, что прибавление в семье герцога и герцогини Сассекских произойдет со дня на день. Несколько недель назад супруги переехали во Фрогмор-Хаус в Виндзор. Мать приехала из Соединенных Штатов в Великобританию, чтобы поддержать дочь накануне важного события.Недавно стало известно, что жена принца Гарри хочет родить первенца в официальной резиденции. Она также рассматривает возможность произвести на свет ребенка в больнице. Как считают эксперты, бывшая актриса может выбрать Госпиталь Челси и Вестминстера, где родила наследников ее подруга Амаль Клуни.