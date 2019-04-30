Экс-возлюбленная рэпера Гуфа Кети Топурия умилила поклонников. Певица выложила трогательный снимок со своей дочерью Оливией.

Экс-возлюбленная рэпера Гуфа Кети Топурия умилила поклонников. Певица выложила трогательный снимок со своей дочерью Оливией.Солистка группы "А-Студио" Кети Топурия умилила поклонников новой фотографией в своем Instagram. Певица выложила снимок с трехлетней дочерью Оливией, от чего фанаты исполнительницы пришли в полнейший восторг.На фото Топурия держит малышку на руках, мать и дочь смотрят друга на друга и вот-вот поцелуются. Комментаторы оставили множество комплиментов обоим "девочкам". "Две куколки! Одна большая другая махонькая!", "Красотки", "Желаю вам только счастья", "Такие лапушки", "Вы просто солнышки", – пишут растроганные комментаторы.Впрочем, подписчики не всегда так благосклонны к бывшей возлюбленной рэпера Гуфа. Ранее Топурию буквально разнесли за фото с американским флагом, упрекнув в отсутствие патриотизма, напоминает .Позже многие были недовольны слухами о возобновлении отношений между Кети и Гуфом, в комментариях активно отговаривая певицу от столь неосторожного решения.