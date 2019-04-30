Японский император Акихито обратился к народу со словами прощания и благодарности.

Японский император Акихито обратился к народу со словами прощания и благодарности. Все телеканалы Японии ведут прямую трансляцию церемонии отречения от престола императора Акихито, которая проходит в Токио, в зале "Сэйдэн Мацу-но-ма" императорского дворца​​​, передает РИА Новости.Во время церемонии в зал внесли императорские регалии: меч, принадлежавший первому императору Дзимму, и яшма, а также Императорская печать и Государственная печать Японии. Кроме императора Акихито и его супруги, в зале присутствует наследник престола Нарухито с женой, члены императорской семьи, а также премьер-министр, представители трех ветвей власти — всего около 300 гостей.Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил об отречении императора, а также передал уходящему монарху благодарность от имени народа страны.В августе 2016 года император Акихито, обратившись к народу, дал понять, что ему становится все труднее выполнять свои обязанности из-за преклонного возраста, он хотел бы удалиться от дел, передав трон наследнику. Однако закон об императорском доме и конституция страны предусматривают престолонаследие только после смерти действующего императора.Спустя 10 месяцев лучшие эксперты в области права, истории, культуры, протокола императорского дома изучали возможности отступления от правил. Так, в июне 2017 года парламент принял "особый закон", который допускает прижизненную передачу Хризантемового трона.