Главный тренер казанского Рубина Курбан Бердыев заявил, что удовлетворен игрой против московского Спартака, признав ничью закономерным результатом противостояния. Также он отметил, что играть с красно-белыми было проще, чем в прошлых матчах между столичным и казанским клубами.

Главный тренер казанского "Рубина" Курбан Бердыев заявил, что удовлетворен игрой против московского "Спартака", признав ничью закономерным результатом противостояния. Также он отметил, что играть с красно-белыми было проще, чем в прошлых матчах между столичным и казанским клубами."Сегодня против "Спартака" было легче играть, чем в других матчах... Есть удовлетворение от игры, ничья в целом закономерна, но могли и выиграть", – приводит слова Бердыева РИА Новости.В матче 26-го тура чемпионата России по футболу между "Спартаком" и "Рубином" была зафиксирована ничья – 1:1.