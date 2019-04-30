Вот уже на протяжении нескольких месяцев популярный певец Шура (настоящее имя Александр Медведев) борется за единственную квартиру, которую он, по его словам, под воздействием наркотиков переписал на чужих людей. Артист обратился в суд, однако там ему дали от ворот поворот.

Вот уже на протяжении нескольких месяцев популярный певец Шура (настоящее имя Александр Медведев) борется за единственную квартиру, которую он, по его словам, под воздействием наркотиков переписал на чужих людей. Артист обратился в суд, однако там ему дали от ворот поворот.Как сообщает телеграм-канал "Только никому...", сегодня, 30 апреля, состоялось слушание в Черемушкинском суде по делу певца Шуры. Экставагантный исполнитель тщетно пытается вернуть себе переписанную на посторонних людей квартиру – свое единственное жилье – которое он много лет назад купил за 100 тысяч долларов.Артист утверждает, что стал жертвой "черных риелторов" при оформлении договора. "Мошенник вписал в контракт свое имя вместо реального покупателя квартиры, однако в тот раз никто не обратил на это внимания. Правда открылась, когда неизвестные попытались проникнуть в жилище, предъявив документы, согласно которым Шура не является хозяином собственной квартиры", – говорил в недавнем интервью исполнитель.Певец также подал заявления в Генпрокуратуру, Следственный комитет и МВД. И вот сегодня в ходе слушаний Шура объявил, что ставил подписи на документах в состоянии аффекта. Исполнитель попытался оспорить сделку, признавшись, что совершал все действия под влиянием наркотиков. Однако такая откровенность его не спасла – суд отклонил иск Шуры.Тем не менее, артист не намерен сдаваться. "Мне не понятно, почему судья отказала мне в удовлетворении иска", – объявил Шура на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Далее певец объяснил, что в ходе судебного разбирательства свидетель подтвердил, что было мошенничество, и теперь надеется, что "дело сдвинется в рамках уголовного".Напомним, певец Шура (Александр Медведев) прославился благодаря песням "Твори добро", "Отшумели летние дожди" и "Холодная луна". На пике популярности он пропал из поля зрения журналистов и поклонников. Недавно стало известно, что тогда у него обнаружили онкологическое заболевание. По словам эксцентричного исполнителя, рак нашли довольно поздно."Все оказалось очень экстренно. У меня были метастазы. Уже было очень плохо все", – отметил Шура. Через неделю после встречи с онкологом популярный певец лежал на операционном столе в одинцовском военном госпитале. "Мне отрезали одно яичко. Ладно, значит, нужно это пройти и жить дальше", – рассудил Шура.