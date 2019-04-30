Футбольный клуб Ливерпуль в ближайшее время предложит английскому полузащитнику Алексу Окслейд-Чемберлену, пропустившему год из-за тяжелой травмы колена, подписать новое соглашение, рассчитанное на 12 месяцев.

Футбольный клуб "Ливерпуль" в ближайшее время предложит английскому полузащитнику Алексу Окслейд-Чемберлену, пропустившему год из-за тяжелой травмы колена, подписать новое соглашение, рассчитанное на 12 месяцев.Окслейд-Чемберлен, которому летом исполнится 26 лет, весной 2018 года в полуфинале Лиги чемпионов с "Ромой" получил повреждение связок колена. Хавбек вернулся на поле в пятницу, 26 апреля в матче 36-го тура чемпионата Англии с "Хаддерсфиодом" (5:0), выйдя на замену на 73-й минуте.Напомним, Алекс – воспитанник "Саутгемптона", откуда в 2011 перешел в лондонский "Арсенал" за 13,8 миллионов евро, а летом 2017 года стал игроком "Ливерпуля", за этот переход "красные" заплатили 38 миллионов евро.На счету Окслейд-Чемберлена 165 игр, 12 голов и 25 результативных передач в английской премьер-лиге, а также 32 матча и 6 голов за сборную Англии.