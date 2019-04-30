Александр Лукашенко теряет своих приближенных. Сообщается об аресте Андрея Втюрина – замглавы Совета безопасности Белоруссии, бывшего начальника охраны президента.

Александр Лукашенко теряет своих приближенных. Сообщается об аресте Андрея Втюрина – замглавы Совета безопасности Белоруссии, бывшего начальника охраны президента.Экс-глава охраны арестован Комитетом государственной безопасности Белоруссии. По данным издания "Наша Нива", замглавы Совбеза задержали на прошлой неделе. Источнии издания утверждают, что причина ареста – взятки. Сумма присвоенных средств не уточняется.Как напоминает "МК", уроженец Пензы Втюрин окончил Саратовское высшее военное командное училище МВД России, затем – белорусскую Академию МВД. В 2007-2014 годах руководил службой безопасности президента Белоруссии. С 2014 года – на должности замгоссекретаря Совбеза.Андрей Втюрин считался одним из самых близких и преданных людей. И он – не первый человек из близкого окружения белорусского президента, арестованный в последнее время. Ранее сообщалось о задержании гендиректора "Белтелекома" Сергея Сиводедова.Еще раньше было возбуждено уголовное дело в отношении многолетнего партнера Александра Лукашенко по спорту. Первый вице-президент Национального олимпийского комитета Андрей Асташевич играл в хоккей в одной тройке с президентом Белоруссии, напоминает TUT.by.По данным белорусского издания, в отношении приближенного , заместителя госсекретаря Совета безопасности Андрея Втюрина возбуждено уголовное дело. В таких ситуациях силовики налагают арест на имущество подозреваемых, чтобы родственники не успели продать недвижимость. Как сообщается, уже арестован участок на улице Вербной в элитном квартале "Дрозды-2" на окраине Минска.