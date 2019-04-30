Россия и США должны поддерживать стратегический диалог, поскольку политика ядерного сдерживания чревата катастрофой для всего мира. Об этом заявил бывший президент СССР Михаил Горбачев на страницах американского издания The Wall Street Journal.

Россия и США должны поддерживать стратегический диалог, поскольку политика ядерного сдерживания чревата катастрофой для всего мира. Об этом заявил бывший президент СССР Михаил Горбачев на страницах американского издания The Wall Street Journal.По его мнению, сегодня США и Россия находятся на опасном перепутье​​​, и сейчас пришло время действовать лидерам наших стран.Он сослался на мнение американских высокопоставленных политиков в прошлом, считающих, что сдерживание не может защитить мир от грубой ядерной ошибки или ядерного терроризма. "Я также убежден, что ядерное сдерживание вместо защиты мира ставит его под постоянную угрозу", — заявил Михаил Горбачев.Больше всего его беспокоит то, что ядерное оружие может быть задействовано из-за компьютерной ошибки, которые, по его мнению, совершались в различных системах контроля, сообщает РИА Новости.