Ольга Бузова посвятила очередной пост в Instagram Филиппу Киркорову. Телеведущая опубликовала несколько горячих снимков.

Ольга Бузова посвятила очередной пост в Instagram Филиппу Киркорову. Телеведущая опубликовала несколько горячих снимков.Ведущая телестройки "Дом-2" Ольга Бузова присоединилась к чествованию короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова в связи с его 52-м днем рождения.Бузова опубликовала в своем Instagram несколько снимков, на которых она кружится в страстном танце с Киркоровым на вертолетной площадке. На фото поющая ведущая представала в вечернем синем платье в пол, артист же – в смокинге с бабочкой. Бузова призналась, что не смогла выбрать лучшую фотографию."Мой король @fkirkorov с днём Рождения! Всё сказала тебе в вотс ап. Продолжай радовать своих зрителей своим талантом, энергетикой и невероятными шоу. Надеюсь, мы не раз ещё закружимся в танце (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", – подписала пост ведущая, отметив, что сегодня артиста поздравляет вся страна.Ранее на своей официальной страничке в Instagram поп-короля поздравила Алла Пугачева. Она разместила фотографию, на которой запечатлен гордый Филипп Киркоров. Примадонна нивелировала пафос снимка ироничной подписью. "С днем Рождения, дружище!!! Будь здоров, счастлив и "Я"кай как можно дольше❤". – пожелала Алла Пугачева.