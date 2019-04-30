Общая сумма ущерба составила около 1,5 млн рублей

Общая сумма ущерба составила около 1,5 млн рублейЖитель Владимира узнал о преступной схеме двух братьев из Новосибирска и стал их подельником. В основном их жертвами становились пенсионеры.Мошенники путем случайного набора телефонных номеров звонили потерпевшим, представлялись их родственником и сообщал о различных происшествиях, якобы произошедших с ним (ДТП, драка, т.п.), под предлогом освобождения от уголовной ответственности просил деньги. Поверив ему, потерпевшие переводили большие суммы на банковские карты, номера телефонов,электронные кошельки.Кроме того, злоумышленники получали их при помощи найденных по объявлению курьеров - жителей Владимира, которые ничего не знали о криминальном характере их деятельности.В середине февраля прошлого года один из курьеров узнал правду о братьях-мошенниках, вступил с ними в преступный сговор и стал соучастником преступлений.Обмануть они смогли 21 человек, преимущественно это пожилые люди, единственный источник их дохода - пенсия. Причиненный ущерб, размер которого варьируется от 10 до 240 тысяч рублей, для каждого из них был значительным. Общая его сумма составила около 1,5 млн рублей.Одного из братьев приговорили к 5 годам тюрьмы, второй сядет на 4,5 года. Владимирец 4 года проведет в местах лишения свободы.