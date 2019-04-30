В Пятигорске во вторник утром вспыхнул пожар на рынке Бетта, огнем охвачено уже более 2,4 тысячи квадратных метров. Очевидцы сняли на видео полыхающие постройки.

В Пятигорске во вторник утром вспыхнул пожар на рынке "Бетта", огнем охвачено уже более 2,4 тысячи квадратных метров. Очевидцы сняли на видео полыхающие постройки."Целый ряд горит. Жар за 20 метров чувствуется", — отметил один из местных жителей.Огонь, по предварительным данным, вспыхнул в магазине по продаже машинного масла, после чего перебросился на соседние палатки. Над городом вырос черный столб дыма.На место прибыли несколько пожарных расчетов и медики, информации о пострадавших не поступало.