Пресс-служба ГУ МВД РФ по Москве опровергли сообщения о задержании около 40 сотрудников полиции и прокуратуры в рамках расследования дела о мошенничестве в сфере страхования.

Пресс-служба ГУ МВД РФ по Москве опровергли сообщения о задержании около 40 сотрудников полиции и прокуратуры в рамках расследования дела о мошенничестве в сфере страхования.Ранее некоторые СМИ сообщили, что в столице раскрыта преступная группировка, занимавшаяся махинациями со страховками ОСАГО и КАСКО. Массовые обыски якобы проходили в ночь 28 на 29 апреля, а среди задержанных много бывших и действующих сотрудников полиции и прокуратуры.В правоохранительных органах подтвердили, что следователи УВД по ТиНАО действительно расследуют уголовное дело по статье "Мошенничество в сфере страхования"."По подозрению в совершении преступления столичными полицейскими задержано 12 человек. Среди фигурантов уголовного дела сотрудники полиции и прокуратуры отсутствуют", — подчеркнули в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.