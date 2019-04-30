Полицейские в коротких видеороликах расскажут о своих родных - участниках Великой Отечественной войны в рамках акции «Я помню. Я горжусь. Служу России!»

В преддверии 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов сотрудники органов внутренних дел из разных регионов России поделятся своими семейными историями о тех, кто воевал, кто победил, кто погиб, но не отступил перед лицом жестокого врага.Полицейские в коротких видеороликах расскажут о своих родных - участниках Великой Отечественной войны в рамках акции «Я помню. Я горжусь. Служу России!»«Эта акция - дань памяти поколению победителей, живая история нашего народа», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.«В социальных сетях видеоролики МВД России публикуются с хештегами #Япомню #Ягоржусь #СлужуРоссии», - добавила Ирина Волк.