В Москве на территории Российского университета дружбы народов (РУДН) неизвестный ранил мужчину ножом в живот.

В Москве на территории Российского университета дружбы народов (РУДН) неизвестный ранил мужчину ножом в живот, передает ТАСС.Как сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД, в понедельник вечером на пульт дежурного поступила телефонограмма из медучреждения о госпитализации мужчины 1982 года рождения с колото-резаными ранениями живота.По данным полиции, ЧП произошло по адресу: улица Миклухо-Маклая, д. 10, корп. 2. По данному адресу расположены корпуса РУДН.Предположительно, ранения нанесены ножом. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".