Полюбившийся зрителям телепроект можно разделить на два отдельных. Для каждого шоу Голос. Дети нового формата ведущих предложил эксперт Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

Полюбившийся зрителям телепроект можно разделитьна два отдельных. Для каждого шоу "Голос. Дети" нового формата ведущих предложилэксперт Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян."Дмитрий Нагиев недвусмысленно намекает на то, что емубольше не хочется участвовать в качестве ведущего детского "Голоса" в подобнойскандальной атмосфере, которая сложилась после победы дочери Алсу, теперь ужетитулованной Микеллы Абрамовой", – заявил "Дни.ру" эксперт. Он предложил разделитьшоу "Голос. Дети" на два отдельных.По словам Вадима Манукяна, одно из них будет для детейиз народа, и другое – для детей звезд и в целом состоятельных родителей. "Ктостанет их ведущими? На мой взгляд, это очевидно. Ксения Собчак в нашей странеуже давно ассоциируется со всем, что связано с богатством и деньгами. И если ужона так повернута на этой теме, то пусть и ведет шоу "Голос. Дети" для отпрысковзвезд и состоятельных родителей", – выдвинул инициативу эксперт.А народный вариант шоу "Голос. Дети" он считаетлогичным доверить вести Ольге Бузовой. "Это отвлечет ее от пения, с которым унее дела обстоят похуже. А то, что она из народа, ни у кого сомнений невызывает. Будет такое своеобразное противостояние: Собчак против Бузовой", -отметил Вадим Манукян.Эксперт считает, что получится "вполне себекачественная медийная картинка". Он выразил надежду, что генеральный директор Первого канала КонстантинЭрнст оценит его идею и проведет соответствующие реформы вНапомним, завершилось грандиозным скандалом из-за того, что победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. Многие посчитали такой результат несправедливым и не исключили вероятность того, что был вброс голосов за девочку. Первый канал с помощью специалистов международной компании проводит расследование по итогам голосования.