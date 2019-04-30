Полюбившийся зрителям телепроект можно разделить
на два отдельных. Для каждого шоу Голос. Дети нового формата ведущих предложил
эксперт Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.
Полюбившийся зрителям телепроект можно разделить
на два отдельных. Для каждого шоу "Голос. Дети" нового формата ведущих предложил
эксперт Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.
"Дмитрий Нагиев недвусмысленно намекает на то, что ему
больше не хочется участвовать в качестве ведущего детского "Голоса" в подобной
скандальной атмосфере, которая сложилась после победы дочери Алсу, теперь уже
титулованной Микеллы Абрамовой", – заявил "Дни.ру" эксперт. Он предложил разделить
шоу "Голос. Дети" на два отдельных.
По словам Вадима Манукяна, одно из них будет для детей
из народа, и другое – для детей звезд и в целом состоятельных родителей. "Кто
станет их ведущими? На мой взгляд, это очевидно. Ксения Собчак в нашей стране
уже давно ассоциируется со всем, что связано с богатством и деньгами. И если уж
она так повернута на этой теме, то пусть и ведет шоу "Голос. Дети" для отпрысков
звезд и состоятельных родителей", – выдвинул инициативу эксперт.
А народный вариант шоу "Голос. Дети" он считает
логичным доверить вести Ольге Бузовой. "Это отвлечет ее от пения, с которым у
нее дела обстоят похуже. А то, что она из народа, ни у кого сомнений не
вызывает. Будет такое своеобразное противостояние: Собчак против Бузовой", -
отметил Вадим Манукян.
Эксперт считает, что получится "вполне себе
качественная медийная картинка". Он выразил надежду, что генеральный директор Первого канала Константин
Эрнст оценит его идею и проведет соответствующие реформы в
Напомним, завершилось грандиозным скандалом из-за того, что победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. Многие посчитали такой результат несправедливым и не исключили вероятность того, что был вброс голосов за девочку. Первый канал с помощью специалистов международной компании проводит расследование по итогам голосования.