Отдых Владимира Зеленского в Турции мог стоить 33 тысячи долларов. Такую сумму назвал сотрудник отеля, где отдыхал избранный президент Украины.

Отдых Владимира Зеленского в Турции мог стоить 33 тысячи долларов. Такую сумму назвал сотрудник отеля, где отдыхал избранный президент Украины.В стоимость путевки входят авиабилеты и пребывание в президентской вилле — десять тысяч долларов за сутки. Оказывается, это еще дешево. Когда начнется сезон, ценник вырастет втрое.Во сколько обошелся отдых в самой вилле, администрация отеля не говорит. Этот вопрос индивидуально обсуждается с каждым клиентом, сообщает "Россия 24".Владимир Зеленский провел в Турции всего три дня и уже вернулся на Украину.