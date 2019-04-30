Пять утренних привычек, которые мешают избавиться от лишних килограммов, определили ученые. Если не избавиться от них, об идеальной фигуре можно забыть, утверждают медики.

Пять утренних привычек, которые мешают избавиться от лишних килограммов, определили ученые. Если не избавиться от них, об идеальной фигуре можно забыть, утверждают медики.На первом месте в списке вредных – отказ от физической нагрузки. Без утренней зарядки об избавлении от избыточного веса нечего и мечтать. Как утверждают специалисты, даже минимум упражнений помогает не только проснуться, но и подготовиться к тяжелому дню.Вторую строку в списке пяти опасных утренних привычек занимает кофе с молоком. Эксперты считают, что этот напиток очень трудно усваивается человеческим организмом, а в неоторых случаях может даже привести к несварению желудка. Рекомендуемая альтернатива – чай или теплая вода с лимоном.На третьем месте – настроение, точнее – излишний пессимизм. Вернуть отличную форму могут лишь те, кто просыпается с улыбкой на лице. Хмурым и недовольным придется жить с лишними килограммами, заявляют ученые.Четвертым номером в списке идет употребление пакетирвоанных напитков. Не пейте по утрам сок из пакета! – предупреждают врачи. Если все же решили заменить им чай или кофе, то сок должен быть свежевыжатым.И, наконец, последнюю строку в списке , от которых рекомендуют отказаться, занимают бутерброды с сыром или колбасой. Такой завтрак содержит чересчур много калорий. Желающим достичь стройности советуют ограничиться по утрам творогом или кашей, пишет "АиФ".