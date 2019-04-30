Начало последнего весеннего месяца традиционно ознаменуется длинными выходными в честь праздников. Но отдыхающим россиянам не стоит забывать о новых законах, которые могут сильно изменить жизнь некоторых граждан.

Начало последнего весеннего месяца традиционно ознаменуется длинными выходными в честь праздников. Но отдыхающим россиянам не стоит забывать о новых законах, которые могут сильно изменить жизнь некоторых граждан.По новым законам, с началом мая повысятся пенсии для ветеранов Великой Отечественной войны в среднем на 15-20%. В рублях – примерно 9,5 тысячи.Прибавка коснется только проходивших службу в рядах вооруженных сил, а также членов партизанских и подпольных отрядов. Также выплаты повысятся для награжденных медалью "За оборону Ленинграда" и тех, кто был ранен и получил инвалидность в детстве.Также по новым законам с 1 мая Пенсионный фонд и органы соцзащиты в регионах пересчитают социальные доплаты к страховым пенсиям для неработающих пенсионеров. Раньше при определении суммы этих выплат учитывалась индексация пенсий. Иными словами, повышение пенсий могло привести к уменьшению дополнительных выплат, что приводило к тому, что человек получал на руки фактически ту же сумму.Как уточнили в Пенсионном фонде, повышенные выплаты коснутся около четырех миллионов человек тех, кто получает федеральные надбавки. Кроме того, дополнительные средства затронут 2,5 миллиона человек, получающим дополнительные выплаты на уровне субъектов.приведут к переменам и в строительной отрасли. В мае вступит в силу постановление правительства, согласно которому некоторые застройщики могут продолжать использовать старую модель финансирования, не прибегая к эскроу-счетам. Ранее предполагалось, что все девелоперы с июля перейдут на новую систему: деньги граждан будут храниться в банках и застройщик получит их после того, как передаст жилье дольщику.В соответствии с новым законодательством, исключение сделают для проектов с готовностью от 30% и более. А если девелопер проводит комплексное освоение территорий, то порог готовности снизят до 15%.В мае начнется третий этап так называемой амнистии капиталов. Россияне, желающие воспользоваться такой возможностью, должны будут уведомить государство о зарубежных счетах и перевести их на территорию нашей страны. При этом крупный бизнес возможно перерегистрировать в особых административных зонах с налоговыми льготами.Изменения коснутся и оказания паллиативной помощи тяжело больным людям и инвалидам. Срок предоставления им технических средств для реабилитации снижается с 30 до семи дней. Изменения предусмотрены – о паллиативной помощи, принятым Госдумой в феврале этого года.С мая детские выплаты, пособия по безработице и выплаты пострадавшим от радиации гражданам начнут переводить на карты национальной платежной системы "Мир". Ранее на них перевели пенсии, зарплаты бюджетникам и дополнительные выплаты военным.