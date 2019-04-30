Знаменитость выступит с заявлением по поводу
скандала на шоу Голос. Дети. Об этом сообщила пресс-секретарь певицы Алсу Нина Пономарева.
Знаменитость выступит с заявлением по поводу
скандала на шоу "Голос. Дети". Об этом сообщила пресс-секретарь певицы Алсу Нина Пономарева.
Представительница звезды пообещала, что Алсу
обязательно даст оценку итогам проекта. Певица прервет молчание и выскажется
по поводу участия своей дочери Микеллы Абрамовой в проекте "Голос. Дети".
Вместе с тем, Нина Пономарева отметила, что певице Алсу
очень неприятно, что все ополчились на 11-летнего ребенка, сообщает
портал ТВЦ. Правда,
конкретные сроки пресс-секретарь звезды пока не обозначила. По ее словам, это
случится, когда исполнительница сама посчитает нужным заговорить публично.
А пока
певица Алсу ждет, когда страсти немного улягутся. Она отключила возможность
пользователям комментировать свои посты в социальных сетях.
В то же
время известно, что не сидит дома и не горюет. Как писали "Дни.ру",
вместе со своей близкой подругой певицей Зарой 29 апреля знаменитость побывала
на собрании Комиссии России по делам ЮНЕСКО. На снимках с министром иностранных
дел Сергеем Лавровым не показывала волнения.
Напомним,
шоу "Голос. Дети" завершилось грандиозным скандалом из-за того, что победила дочь
Микелла Абрамова. Многие посчитали такой результат несправедливым и
не исключили вероятность того, что за девочку был вброс голосов. Первый канал с
помощью специалистов международной компании проводит расследование по итогам
голосования.