Знаменитость выступит с заявлением по поводу скандала на шоу Голос. Дети. Об этом сообщила пресс-секретарь певицы Алсу Нина Пономарева.

Знаменитость выступит с заявлением по поводускандала на шоу "Голос. Дети". Об этом сообщила пресс-секретарь певицы Алсу Нина Пономарева.Представительница звезды пообещала, что Алсуобязательно даст оценку итогам проекта. Певица прервет молчание и выскажетсяпо поводу участия своей дочери Микеллы Абрамовой в проекте "Голос. Дети".Вместе с тем, Нина Пономарева отметила, что певице Алсуочень неприятно, что все ополчились на 11-летнего ребенка, сообщаетпортал ТВЦ. Правда,конкретные сроки пресс-секретарь звезды пока не обозначила. По ее словам, этослучится, когда исполнительница сама посчитает нужным заговорить публично.А покапевица Алсу ждет, когда страсти немного улягутся. Она отключила возможностьпользователям комментировать свои посты в социальных сетях.В то жевремя известно, что не сидит дома и не горюет. Как писали "Дни.ру",вместе со своей близкой подругой певицей Зарой 29 апреля знаменитость побывалана собрании Комиссии России по делам ЮНЕСКО. На снимках с министром иностранныхдел Сергеем Лавровым не показывала волнения.Напомним,шоу "Голос. Дети" завершилось грандиозным скандалом из-за того, что победила дочьМикелла Абрамова. Многие посчитали такой результат несправедливым ине исключили вероятность того, что за девочку был вброс голосов. Первый канал спомощью специалистов международной компании проводит расследование по итогамголосования.