Государственная инспекция безопасности дорожного движения Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными...

В связи с проведением массовых акций 1 мая 2019 года будет ограничено движение транспорта, в том числе и общественного:- с 06.30 и до окончания мероприятия по ул. Ильинка, ул. Варварка, Васильевский спуск, Москворецкая ул., Москворецкая наб., Кремлевская наб., Б. Москворецкий мост, Китайгородский пр-д, Старая пл., Солянский пр-д, Лубянский пр-д;- с 09.00 и до окончания мероприятий по ул. Тверская (от Пушкинской пл. до ул. Охотный Ряд), ул. Охотный Ряд, ул. Моховая, Театральная пл., Калужская пл., ул. Б. Якиманка, ул. Б. Полянка, Болотная пл., Большой и Малый Каменные мосты, ул. Серафимовича, Боровицкая пл.;- с 13.00 по ул. Дружинниковская, ул. Заморенова, ул. Трехгорный Вал.Снятие ограничения движения осуществляется по мере прохождения.Государственная инспекция безопасности дорожного движения Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников ДПС.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81