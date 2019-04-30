Государственная инспекция безопасности дорожного движения Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой заранее выбирать альтернативные маршруты движения...

В связи с проведением тренировок парада, посвященного Дню Победы, 4 мая 2019 года будет ограничено движение транспорта, в том числе и общественного:- с 17.30 до 20.00 по улицам Нижние Мневники, Мневники, Красная Пресня, Баррикадная, Садовая-Кудринская, Большая Садовая, по Звенигородскому шоссе, Триумфальной площади;- с 17.30 до окончания мероприятия по улицам Тверская (от Страстного бульвара до улицы Моховой), Моховая (от улицы Воздвиженка до улицы Тверская), Охотный ряд (от улицы Тверская до улицы Большая Дмитровка), Новая площадь, Старая площадь, Солянка, Садовническая, Болотная, Балчуг по Театральному, Китайгородскому, Б.Путинковскому, 1-му и 2-му Раушскому, Фалеевскому, Лубочному переулкам, Москворецкой, Кремлевской, Гончарной, Котельнической, Устьинской, Софийской, Раушской, Болотной, Садовнической набережным, по Б.Москворецкому, М.Москворецкому, Чугунному мостам, Болотной площади;- с 22.30 до окончания мероприятия по Б.Каменному мосту, Боровицкой площади, улицам Воздвиженка, Новый Арбат, Баррикадная, Красная Пресня, Садовая-Кудринская, Большая Садовая, Мневники, Нижние Мневники, по Триумфальной, Боровицкой площадям, Звенигородскому шоссе.Государственная инспекция безопасности дорожного движения Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников ДПС.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81