Орнитологи рекомендуют выгонять диких птиц, залетевших в квартиру, тактично и без паники.

В последнее время люди стали лучше относиться к птицам, подкармливать их, и пернатые стали меньше бояться людей – они охотно залетают в открытые форточки и окна в поисках еды, оставленной на столе. Вороны и голуби могут залететь из любопытства, рассказал агентству городских новостей "Москва" руководитель проекта "Орнитарий" Вадим Мишин.Чтобы выгнать птицу, не нужно совершать резких движений, подчеркнул специалист. Следует открыть окна шире и, "тактично приближаясь с противоположной окну стороны, расставив руки, стараться переместить птицу к окну". Орнитолог уверяет: если все сделать правильно, птица сама поймет, что от нее требуется и улетит.Кричать, махать руками и пугать птицу не стоит: доведенная до паники, она начнет биться о стены и покалечится. "И самим не нужно паниковать, и птицу вгонять в панику не нужно", - подчеркнул Мишин.Чтобы птица не залетела дальше в квартиру, нужно закрыть двери в другие помещения. С птицей даже можно разговаривать, главное – спокойным тоном. И лучше ее не трогать.Если же птица никак не хочет улетать из квартиры, возможно, она ручная. Тогда ее следует отловить, посадить в коробку или клетку и держать у себя, ну, или выпустить на волю, добавил орнитолог.После визита птицы квартиру следует дезинфицировать, особенно те места, где были какие-то выделения: птицы могут быть переносчиками опасных заболеваний. А чтобы предотвратить появление незваных крылатых гостей, лучше установить на окна противомоскитные сетки.