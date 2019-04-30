Впервые за последние два века японский император добровольно отрекается от престола. Уже завтра император Акихито передаст право на Хризантемовый трон старшему сыну — наследному принцу Нарухито. Сегодня же во дворце монарха весь день будут проходить редчайшие церемонии.

Впервые за последние два века японский император добровольно отрекается от престола. Уже завтра император Акихито передаст право на Хризантемовый трон старшему сыну — наследному принцу Нарухито. Сегодня же во дворце монарха весь день будут проходить редчайшие церемонии.Главное событие в Японии сегодня будет происходить здесь. Император Японии Акихито отрекается от трона в пользу своего сына принца Нарухито. Церемония проходит в "Сосновом зале" императорского дворца. Туда уже принесли священный меч — одну из трех реликвий старейшей монархической династии планеты. Сегодня Акихито в последний раз облачится в одеяние потомков богини Солнца.Вокруг императорского дворца усилены меры безопасности. Атмосфера торжественности вокруг августейшей фамилии была омрачена инцидентом: на школьной парте 12-летнего внука Акихито принца Хисахито обнаружили два ножа. Их оставил 56-летний мужчина, который был вычислен по камерам видеонаблюдения и уже арестован.Несмотря на непогоду, люди приходят сюда, чтобы у крепостных стен бывшего замка японских военных правителей проводить 30-летнюю эпоху."Конечно, немного грустно оттого, что заканчивается целая эпоха, но с другой стороны — начинается новая эра правления, с которой мы связываем много надежд", — сказал Рютаро Ватанабэ.В Японии даже начали продавать банки с воздухом уходящей эры.Акихито взошел на Хризантемовый трон в 1989 году 125-м по счету после смерти своего отца Хирохито под девизом правления "Хэйсэй" или "Установление мира". Он — последний из японских монархов, который еще застал, будучи принцем, времена, когда император в Японии официально считался живым божеством.Ему было 11 лет, когда его родной Токио лежал в руинах после американской бомбежки 1945 года. Заняв престол, Акихито объявил своей главной миссией служение миру в качестве символа нации и единства народа. Он первый публично выразил раскаяние и признал ответственность Японии во Второй мировой войне.На протяжении всех этих лет его неотлучно сопровождала императрица Митико. Они познакомились более 60 лет назад на теннисном корте. Акихито сломал вековую традицию японских наследников жениться по расчету. Митико — дочь президента мукомольной компании, первая простолюдинка, ставшая супругой наследного принца. Ее называли японской Золушкой. Свадьба, которую транслировали в прямом эфире, спровоцировала технологическую революцию и массовое производство знаменитых японских телевизоров. За неделю их было продано свыше двух миллионов.Всякий раз, когда в Японии случалась беда, императорская чета непременно отправлялись к людям, которые пострадали больше всего. Так было и после катастрофичного землетрясения и цунами 2011 года, и совсем недавно — после прошлогодних наводнений в районе Хиросимы.В последний раз японский император отрекался от престола 202 года назад. Об отречении Акихито заговорил в 2016 году. Возраст и здоровье не позволяют ему выполнять миссию символа нации так, как прежде. По специально принятому закону, после отречения Акихито должен покинуть дворец. В Японии начнется новая эра. Иероглифы Рэй-ва — "Прекрасная гармония" — девиз правления будущего 126-го японского монарха Нарухито. Он примет императорские регалии от своего отца уже 1 мая.