Публикация Дни.ру про президента России Владимира Путина в церкви наделала много шуму в украинских СМИ. Пресса Незалежной, столь пристально следящая за главой другого государства, закатила истерику и принялись разоблачать наше издание.
Публикация "Дни.ру" про президента России Владимира Путина в церкви наделала много шуму в украинских СМИ. Пресса Незалежной, столь пристально следящая за главой другого государства, закатила истерику и принялись "разоблачать" наше издание.
Так, недавно на украинском ресурсе "Обозреватель",
известном периодической публикацией информации сомнительного качества,
появилась странная статья о Владимире Путине. Украинцы обратили внимание на
внешний вид главы российского государства и принялись отпускать в его адрес
едкие комментарии.
привел представителей украинских
СМИ в бешенство. "Российских пропагандистов разозлила новость OBOZREVATEL
о внешнем виде президента Владимира Путина (орфография и пунктуация авторов
сохранены. – Прим. ред.)", – написало издание.
Вообще, складывается впечатление, что для украинцев -
самое настоящее божество. Иначе чем объяснить не совсем здоровый интерес
некоторых жителей соседней страны к личности российского лидера?
Украинцы наблюдают за каждым шагом президента другого
государства, его жестами и движениями, смакуют чуть ли не любую сказанную им
фразу. Рациональных объяснений этому нет, на ум приходит одно слово – фанатизм.
Ко всему прочему, авторы ресурса напомнили своим читателям,
что Москва "оккупировала" Донбасс и Крым. Видимо, чтобы не забыли.
Иначе как еще объяснить гражданам, почему их уровень жизни упал в несколько
раз, а ради оплаты коммуналки приходится вешать на шею кредиты. А пресловутая
Венская опера по выходным так и осталась для большинства украинцев в пафосных
речах Порошенко и его шайки.
Дошло до того, что над публикацией в украинских СМИ посмеиваются даже их читатели. "Обозреватель...на вас нельзя обижаться.. Над
вами можно только ржать", – прокомментировал статью пользователь с ником
Сидоров Андрей.