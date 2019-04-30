Публикация Дни.ру про президента России Владимира Путина в церкви наделала много шуму в украинских СМИ. Пресса Незалежной, столь пристально следящая за главой другого государства, закатила истерику и принялись разоблачать наше издание.

Публикация "Дни.ру" про президента России Владимира Путина в церкви наделала много шуму в украинских СМИ. Пресса Незалежной, столь пристально следящая за главой другого государства, закатила истерику и принялись "разоблачать" наше издание.Так, недавно на украинском ресурсе "Обозреватель",известном периодической публикацией информации сомнительного качества,появилась странная статья о Владимире Путине. Украинцы обратили внимание навнешний вид главы российского государства и принялись отпускать в его адреседкие комментарии.привел представителей украинскихСМИ в бешенство. "Российских пропагандистов разозлила новость OBOZREVATELо внешнем виде президента Владимира Путина (орфография и пунктуация авторовсохранены. – Прим. ред.)", – написало издание.Вообще, складывается впечатление, что для украинцев -самое настоящее божество. Иначе чем объяснить не совсем здоровый интереснекоторых жителей соседней страны к личности российского лидера?Украинцы наблюдают за каждым шагом президента другогогосударства, его жестами и движениями, смакуют чуть ли не любую сказанную имфразу. Рациональных объяснений этому нет, на ум приходит одно слово – фанатизм.Ко всему прочему, авторы ресурса напомнили своим читателям,что Москва "оккупировала" Донбасс и Крым. Видимо, чтобы не забыли.Иначе как еще объяснить гражданам, почему их уровень жизни упал в несколькораз, а ради оплаты коммуналки приходится вешать на шею кредиты. А пресловутаяВенская опера по выходным так и осталась для большинства украинцев в пафосныхречах Порошенко и его шайки.Дошло до того, что над публикацией в украинских СМИ посмеиваются даже их читатели. "Обозреватель...на вас нельзя обижаться.. Надвами можно только ржать", – прокомментировал статью пользователь с никомСидоров Андрей.