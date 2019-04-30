Российский нападающий Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин и его одноклубники Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов прилетели в Москву, где присоединились к сборной России, которая проводит подготовку к предстоящему в Словакии чемпионату мира.

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин и его одноклубники Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов прилетели в Москву, где присоединились к сборной России, которая проводит подготовку к предстоящему в Словакии чемпионату мира."Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов прилетели в Москву и присоединились к сборной. Никита Зайцев прибудет в расположение национальной команды в Чехию", – сообщает пресс-служба ФХР в социальной сети Twitter.