В память о дне, когда царская семья Романовых прибыла в Екатеринбург, верующие прошли сегодня крестным ходом от железнодорожной станции Шарташ до Храма-на-Крови. Об этом сообщает ГТРК Урал.

В память о дне, когда царская семья Романовых прибыла в Екатеринбург, верующие прошли сегодня крестным ходом от железнодорожной станции Шарташ до Храма-на-Крови. Об этом сообщает ГТРК "Урал".В апреле-мае 1918 году семью последнего российского царя привезли в Екатеринбург. Сначала доставили Николая II с супругой и дочерью Марией, через некоторое время — цесаревича и его сестер, Ольгу, Татьяну и Анастасию. До самого расстрела вся семья содержалась под арестом в доме военного инженера-строителя Николая Ипатьева. Теперь на его месте — Храм-на-Крови. Здесь сегодня прошла божественная литургия.Крестный ход проходил через храмы, которые были воздвигнуты в честь прибытия семьи Романовых. В храме в честь Богородичной иконы "Порт-Артурская" верующие помолились за погибших царских детей.Следующий памятный молебен пройдет 19 мая — в день рождения Николая II и 27 мая — в день восхождения монарха на престол.