Первый канал после финала шоу Голос. Дети оказался в центре скандала мирового уровня. Владельцы франшизы несут большие потери – и не только репутационные – так что могут пересмотреть условия договора с российскими партнерами.

Первый канал после финала шоу "Голос. Дети" оказался в центре скандала мирового уровня. Владельцы франшизы несут большие потери – и не только репутационные – так что могут пересмотреть условия договора с российскими партнерами.Скандал вокруг финала программы "Голос. Дети" на Первом канале заставит задуматься создателей шоу. Проект придумали в Голландии, а затем адаптировали в десятках стран. Однако теперь его создатели, скорее всего, пересмотрят условия для российской стороны."Для такой известной франшизы история с Микеллой несет большие репутационные потери. Поэтому и внимание к любым фактам пристальное. Им такой скандал не нужен, ведь резонанс может разойтись в масштабе всего мира", – считает эксперт по коммуникациям Алена Август.По мнению специалиста, владельцы не захотят терять такой большой рынок, как наша страна. Тем не менее, контракт могут пересмотреть – и не в лучшую сторону. "В первую очередь авторы шоу думают о деньгах и о том, что эта история может плохо сказаться на продаже франшизы в других странах. Поэтому раздувание подобного случая может повлиять на переговоры – и, возможно, в дальнейшем условия программы станут сложными для нас", – цитирует эксперта