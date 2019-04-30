В марте текущего года Александр Абрамов, работающий охранником на одном из местных рынков, помог задержать подозреваемую в хищении кошелька.

В ОМВД России по Александровскому району состоялась церемония, в ходе которой полицейские вручили благодарность местному жителю, оказавшему содействие при задержании подозреваемой в совершении кражи.В марте текущего года к Александру Абрамову, работающему охранником на одном из местных рынков, обратилась женщина, сообщившая, что из её сумки был похищен кошелек. Александр принял информацию, а потерпевшая обратилась с заявлением в полицию.Уже во время следующей смены охранник, просматривая мониторы камер видеонаблюдения, узнал женщину, которая по приметам была похожа на злоумышленницу. Александр вызвал сотрудников полиции и удерживал злоумышленницу до приезда правоохранителей.В настоящее время в отношении подозреваемой, 37-летней местной жительницы, возбуждено уголовное дело.Вручая благодарность и памятный подарок, начальник ОМВД России по Александровскому району Виталий Макаров выразил уверенность, что Александр Абрамов и в дальнейшем будет также ответственно относиться к своей работе и помогать сотрудникам полиции охранять порядок в родном городе.