Пользователи социальной сети Одноклассники с помощью интерактивного голосования в прямом эфире смогут выбрать лучшие по их мнению танцевальные коллективы среди участников международного конкурса street dance хореографов "Best Show". Победитель голосования в ОК получит возможность поработать с Лаймой Вайкуле и другими звездами на фестивале "Лайма. Рандеву. Юрмала".1 мая на сцене концертного зала Studio 69 в Риге пройдёт пятый юбилейный международный конкурс хореографов "Best Show", в котором 3000 танцоров из 100 танцевальных коллективов со всего мира продемонстрируют своё мастерство в жанре уличных танцев.Пользователям ОК в 19:00 по московскому времени будет доступна прямая трансляция шоу в группе "Одноклассники. Видео". Созданные с помощью технологии творческой студии, в видеоплеере ОК появятся интерактивные кнопки для голосования, нажав на которые можно в одно касание отдать голос за понравившийся танцевальный коллектив.Жюри конкурса "Best Show" в этом году возглавит Лайма Вайкуле, которая с самого начала своей вокальной карьеры, всегда была тесно связана с танцами и хореографией.